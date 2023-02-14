فرق الفنون الشعبية تستعد للمشاركة في مهرجان أسوان الدولي العاشر

تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة لإطلاق فاعليات الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، تزامنا مع تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، بمشاركة 10 دول و21 فرقة فنية من مصر والدول المشاركة.

موعد انطلاق مهرجان أسوان الدولي

تنطلق الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، يوم الخميس المقبل ويستمر حتى 22 فبراير الجاري، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ووزارة السياحة والآثار والهيئة العامة للتنشيط السياحي.

فرق الفنون الشعبية المشاركة في مهرجان أسوان

وتتوافد حاليا فرق الفنون الشعبية التابعة لقصور الثقافة إلى محافظة أسوان للمشاركة في المهرجان، حيث تشارك 11 فرقة فنون شعبية محلية هي: «أسوان، وتوشكى، والأقصر، وقنا، إلى جانب فرق سوهاج، وبورسعيد، ومطروح، والحرية، والإسماعيلية، والعريش، والشرقية للفنون الشعبية»، وتجري حاليا البروفات استعداد للمشاركة في المهرجان.

الدول المشاركة في مهرجان أسوان

وتشارك في فعاليات هذه الدورة دول «فلسطين، والسودان، وسريلانكا، واليونان، وبولندا، والمكسيك، ورومانيا، وأندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وسلوفاكيا»، ويقام حفل الافتتاح يوم الخميس بمسرح «فوزي فوزي»، بمشاركة جميع الفرق.

وتقام الفاعليات في اليوم التالي في 14 موقعا بمحافظة أسوان بينها 10 مواقع تابعة للهيئة وهي: «قصر ثقافة كركر، قصر ثقافة دراو، قصر ثقافة كوم أمبو، قصر ثقافة حسن فخر الدين، قصر ثقافة توشكى، قصر ثقافة كلابشة، قصر ثقافة دهميت، قصر ثقافة الرديسية، قصر ثقافة السباعية، ومسرح فوزي فوزي»، كما تقام الفاعليات في عدد من جمعيات وأندية أسوان، حيث تنشر العروض الفنية المقدمة من الفرق المصرية والدولية البهجة بقرى ومراكز المحافظة.