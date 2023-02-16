التحفظ والتحقيق مع مدير قاعة أفراح قنا بعد مصرع عريس ليلة فرحه

تُحقق الجهات المعنية في محافظة قنا، مع مدير قاعة أفراح في مدينة قنا بعدما توفي عريس وأصيبت عروسه في ليلة الزفاف إثر سقوط استيدج يحمل العروسين أعلى الكوشة.

التحفظ على مدير قاعة أفراح قنا

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، تحفظت على مدير قاعة أفراح في حوض 10 بمدينة قنا، بعد الحادث الأليم الذي توفي فيه العريس إثر سقوط استيدج يحمل العروسين أعلى الكوشة.

تلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور حسن إبراهيم مدير المرفق يفيد ورود بلاغ مصرع عريس وإصابة زوجته داخل قاعة أفراح بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا.

عريس قنا

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين مصرع عريس قنا المهندس، محمد حسني، في العشرينيات من عمره، وإصابة زوجته، مقيمان بمنطقة الحميدات بمدينة قنا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، التي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.