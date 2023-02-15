الصور الأولى لحادث وفاة عريس قنا ليلة زفافه.. «سقطت به كوشة الفرح»

شهدت محافظة قنا مساء اليوم مأساة هزت القلوب، إثر سقوط كوشة زفاف عريس وعروسة بإحدى قاعات الزفاف بمنطقة حوض 10 بمدينة قنا ليلقى عريس قنا مصرعه بينما نقلت عروس قنا لمستشفى قنا العام لإسعافها.

تنشر«الوطن» الصور الأولى من موقع وفاة عريس قنا الذي لقي مصرعه إثر سقوط كوشة زفافة بقاعة أفراح بمنطقة حوض 10.

تفاصيل مصرع عريس قنا

وكان اللواء إيهاب طه مدير أمن محافظة قنا، تلقى إخطارًا بمصرع شاب ليلة زفافه، سقطت به كوشة الفرح وأصيبت زوجته، لتنتقل وحدة بحث جنائي لموقع الحادث بينما دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور حسن إبراهيم بسيارتي إسعاف لموقع الحادث و نقل جثمان عريس قنا إلى مشرحة مستشفى قنا العام، بينما نقلت زوجته عروس قنا لمستشفى قنا العام لإسعافها.

تحرير محضر بمصرع عريس قنا

وأفادت التحريات المبدئية مصرع محمد حسني عشريني مهندس من الحميدات بمحافظة قنا، وإصابة زوجته، مقيمة بذات الناحية، تأثرا بسقوط كوشة الزفاف عقب دخول العروسين لقاعة الزفاف، وجلوسهما على الكوشة، وفقا لشهود العيان.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.