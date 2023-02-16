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لجنة ترشيح نقابة الصحفيين تستقبل أوراق الطعون والتنازلات اليوم

كتب:

سهيلة هاني
02:41 ص | الخميس 16 فبراير 2023
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

تستقبل نقابة الصحفيين اليوم، أوراق الطعون والتنازلات على مقعد النقيب أو عضوية مجلس النقابة، وذلك حتى الاثنين المقبل، ليجرى بعدها الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين.

استقبال الطعون والتنازلات 

وأغلقت لجنة الترشيح بنقابة الصحفيين، أمس، باب الترشح لانتخابات النقابة 2023 على مقعد النقيب وعضوية مجلس النقابة، والذي استمر على مدار الأيام الماضية، وأسفرت عن تلقى اللجنة 10 طلبات مرشحين لمقعد النقيب، و30 طلب ترشيح على عضوية المجلس. 

التصويت في الانتخابات 

ومن المقرر بعدها دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 3 مارس المقبل، بمقر النقابة، وذلك للتصويت في انتخابات نقابة الصحفيين 2023، في حال اكتمال النصاب القانوني، أما في حال عدم اكتماله في الانعقاد الأول بحضور أكثر من نصف العدد الأعضاء، تتم الجمعية العمومية للانعقاد الثاني، الجمعة 17 من الشهر ذاته، ويكون ذلك بحضور ربع عدد الأعضاء المشتغلين المسددين للاشتراكات. 

ومن المقرر أن تستقبل اللجنة أوراق الطعون والتنازلات بداية من اليوم الخميس، وحتى الاثنين المقبل، لتعلن بعدها اللجنة عن القائمة النهائية للمرشحين.

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