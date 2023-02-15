اليوم.. آخر يوم لتلقي طلبات الترشح في انتخابات نقابة الصحفيين

تغلق اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين باب تلقي طلبات الترشح، اليوم، بعد استقبالها 10 طلبات ترشح على منصب النقيب، و30 طلبًا على مقاعد عضوية المجلس، وذلك طوال الأيام الأربعة الأخيرة.

انتخابات نقابة الصحفيين

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات للنقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة، أعلن في بيان له، أنه تلقى موافقة المستشار عدلي زايد رئيس هيئة النيابة الإدارية، على قيام قضاة الهيئة بالإشراف الكامل على إدارة انتخابات نقابة الصحفيين.

موافقة النيابة الإدارية على إدارة الانتخابات

وجاءت موافقة النيابة الإدارية بالإشراف الكامل على إدارة انتخابات نقابة الصحفيين، ردا على طلب مجلس النقابة وموافقته بالإجماع على مخاطبة المستشار رئيس الهيئة.

وبدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين 2023، في استقبال طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب وعضوية المجلس، صباح السبت الماضي، بمقر النقابة.

ومن المقرر أن يتم تلقي الطعون والتنازلات على مقعد النقيب أو عضوية المجلس، خلال الفترة من 16 إلى 20 فبراير، ليتم الإعلان بعدها عن الكشوف النهائية للمرشحين.