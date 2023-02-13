مرشحان للنقيب و6 لعضوية مجلس نقابة الصحفيين في ثالث أيام فتح باب الترشح

استأنفت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين، وعضوية أعضاء المجلس الستة الممتدة عضويتهم، ويعاونهم عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، أعمالها بتلقي أوراق المرشحين لمنصبي النقيب وعضوية مجلس النقابة، اليوم، وذلك من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

اليوم الثالث لتلقي ترشيحات انتخابات نقابة الصحفيين

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم، إنه تقدم للترشح لمنصب النقيب في اليوم الثالث مرشحان، كما تقدم للترشح لمنصب عضو المجلس 6 مرشحين.

7 مرشحين على منصب النقيب و19 على العضوية

وبذلك تكون اللجنة تلقت 7 طلبات ترشح على منصب النقيب بنهاية اليوم الثالث، و19 طلبًا علي مقاعد عضوية المجلس، وتواصل اللجنة أعمالها حتى الأربعاء 15 فبراير 2023.