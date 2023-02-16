وزارة الصحة: العلاج يكون أيسر عند التشخيص المبكر للأمراض الوراثية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن التشخيص المبكر للأمراض يؤدي لحدوث نسب أعلى للشفاء وتقليل الأعراض الجانبية طويلة الأمد، التي يمكن أن تكون سببًا للمرض.

العلاج يكون أيسر عند التشخيص المبكر

وأوضح «عبدالغفار» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أن العلاج يكون أيسر عند التشخيص المبكر للأمراض الوراثية مع تقليل المضاعفات.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة مهمة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشمل فحوصات معملية بعد الولادة للطفل.

يمكن التعامل مع الأمراض الوراثية بتقليل المضاعفات والآثار الجانبية

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، أن 237 ألف طفل جرى الكشف الطبي عليهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، من أجل الكشف عن الأمراض الوراثية، مشيرًا إلى أنه يمكن التعامل مع الأمراض الوراثية بتقليل المضاعفات والآثار الجانبية، بالإضافة لإمكانية الشفاء من أمراض أخرى، كما يمكن للطفل أن يعيش حياة عادية سوية مثل باقي الأطفال.