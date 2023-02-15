خبير بترول لقناة القاهرة الإخبارية: بدء تصدير مصر غاز طبيعي لأوروبا أبريل المقبل

كشف الدكتور صلاح حافظ، الخبير البترولي، تفاصيل بدء مصر تصدير الغاز إلى أوروبا، بداية من شهر أبريل المقبل

وقال خلال ظهوره في برنامج «المراقب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن المشكلة بالنسبة للغاز الطبيعي، هي الفترة بين الإنتاج والاستخدام، لأن تخزين الغاز أصعب بكثير من السائل.

مصر تعمل على أن تصبح مركزا لتصدير الطاقة بوجه عام

وأضاف أن الأوروبيين بعد الانخفاض الكبير في توريد الغاز من روسيا، وقعوا في أزمة كبيرة، فأصبحوا دائمي التعاقد على الغاز لتعويض النقص في مخازنهم لاستعمالها وقتما شاءوا، مؤكدًا أن مصر تعمل على أن تصبح مركزا لتصدير الطاقة بوجه عام، والغاز بوجه خاص، لأن مصر لديها قدرة تصديرية أكبر من الاحتياج الداخلي، والذي يقل عن طريق استخدام البدائل.

واستكمل، أن مصر لديها أكبر حقل في الشرق المتوسط، وحقل آخر اكتشف مؤخرا، مع تواصل عدد من الدول مع الشبكة القومية في مصر حول خطوط الأنابيب.