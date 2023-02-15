أشرف صلاح الدين لـ قناة القاهرة الإخبارية: استخدام روبوتات الحروب يقلل خسائر البشر

كشف المهندس أشرف صلاح الدين مستشار التحول الرقمي، عن أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري بشكل أخلاقي.

الذكاء الاصطناعي يقلل الخسائر البشرية

وقال «صلاح الدين»، خلال ظهوره في برنامج «مطروح للنقاش»، مع الإعلامية آية لطفي، على قناة القاهرة الإخبارية، إن من أهم مميزات الذكاء الاصطناعي، أنها ممكن أن تقلل الخسائر البشرية.

وأضاف: «ذلك يحدث لأن الروبوتات ستحل حينها محل البشر في العمليات العسكرية وعمليات الإخلاء، ما يؤدي إلى تقليل الخسائر البشرية».

وتابع صلاح الدين: «أيضا يقوم الذكاء الاصطناعي بعملية جمع وتحليل المعلومات، وبناء عليه يوجه صورة عامة لمتخذي القرار، لاتخاذ القرارات في أي مجال تتوجه فيه».

الروبوتات في الأقمار الصناعية

وأردف، أنه أيضا من خلال الأقمار الصناعية، يوفر الاتصال الكامل ما بين الوحدات العسكرية التي تتواجد في الجبهة ومناطق النزاعات، وبين القادة، ولكن تكمن الخطورة إذا تم اختراقها ما يؤدي إلى عملية شلل.