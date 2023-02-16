قناة القاهرة الإخبارية: مقتل شخصين إثر تحطم طائرة عسكرية أمريكية

كشف رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، تفاصيل سقوط مروحية أمريكية، لافتًا إلى أنها تابعة لسلاح الحرس الوطني الأمريكي، كانت في جولة تدريبية وسقطت.

المروحية سقطت أثناء جولة تدريبية وتحطمت على طريق آلاباما

وأوضح «جبر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي فادي غالي، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أن الطائرة المروحية سقطت أثناء جولة تدريبية وتحطمت على طريق آلاباما، ما أدى لمقتل اثنين من طاقم المروحية.

الحرس الوطني نعى ضحايا الحادث الأليم الذي أودى بحياة شخصين

وأشار إلى أن الحرس الوطني أعلن أن الطائرة اشتعلت فيها النيران تمامًا ولم تتضح معالماها، لافتًا إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب سقوط الطائرة ومدى تعرضها لعطل من عدمه، مؤكدًا عدم وقوع أي اصابات بسبب الحادث وأن ضحايا الحادث هم فردان تابعين للحرس الوطني، قائدي الطائرة.

وأوضح أن الحرس الوطني نعى ضحايا الحادث الأليم الذي أودى بحياة شخصين.