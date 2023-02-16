الدفاع المدني السوري: إنقاذ جميع العالقين تحت الأنقاض بسبب الزلزال

كشف أحمد يزجي، عضو إدارة الدفاع المدني السوري، تفاصيل آخر تطورات عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض في سوريا، مشيرًا إلى أنه لم يجر استخراج أحد من تحت الأنقاض خلال الـ48 ساعة الماضية، مؤكدًا أن انتشال كل الموجودين تحت الأنقاض.

ولفت إلى أن الزلزال تسبب في تشريد 40 ألف مواطن، بالاضافة لوجود مواطنين في الشوارع يرفضون العودة لمنازلهم، خوفًا من الهزات الارتدادية.

حصر كل المباني التي تهدمت

وأوضح «يزجي» خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع الإعلامي تامر حنفي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أنهم تلقوا إخطار باختفاء طفلتين، وبالبحث عنهما أخرجوا واحدة من تحت الأنقاض، ويبحثوا عن الأخرى الآن في مساكن إيواء المتضررين.

وأشار أحمد يزجي إلى أن فرق الدفاع المدني واصلت عمليات الانتشال على مدار الـ24 ساعة، موضحا أنهم حصروا كل المباني التي تهدمت وحصروا من فيها وتوصلوا لإنقاذ جميع العالقين تحت الأنقاض.

نطاق العمل استمر في منطقة شمال غرب سوريا

ولفت إلى أن عمليات رفع الأنقاض صاحبتها اليوم عمليات فتح الطرق الرئيسية لتوصيل المساعدات إلى المتضررين، مشيرًا إلى أن نطاق العمل استمر في منطقة شمال غرب سوريا.

واعترف عضو إدارة الدفاع المدني السوري، بوجود نقص كبير في الإمكانيات لدى سوريا، مؤكدًا أنهم ناشدوا منذ الساعة الأولى للزلزال، وأطلقوا نداءات عن حاجتهم لمعدات ثقيلة وأخرى للبحث والإنقاذ متطورة، وناشدوا المدنيين والمجتمع المحلي، مشيدًا باستجابتهم الرائعة التي كانت أكبر من استجابة الأمم المتحدة التي لم تقدم لهم آليات للمساعدة في رفع الأنقاض.