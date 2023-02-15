صندوق «تحيا مصر» يخصص حسابا لاستقبال مساهمات إغاثة سوريا

أعلن صندوق تحيا مصر عن تخصيص الحساب رقم «037037- إغاثة سوريا» في كل البنوك المصرية، لتلقى المساهمات من داخل وخارج مصر لإغاثة ضحايا الزلزال الذي تعرضت له سوريا، وتلبية الاحتياجات المعيشية والدوائية وغيرها للأشقاء السوريين، في إطار جهود الدولة المصرية لإغاثة سوريا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

صندوق إغاثة ضحايا الزلزال

كما خصص الصندوق الخط الساخن رقم 15118 لتلقي الاستفسارات، وتفاصيل المساهمات العينية، لضحايا زلزال سوريا فضلا عن إمكانية المساهمة عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي للصندوق.

إغاثة سوريا

يأتي ذلك بعد تلقي صندوق تحيا مصر خلال أيام الماضية، عددا من طلبات المشاركة في إغاثة سوريا، من خلال المساهمات العينية والنقدية، وفي هذا السياق قام الصندوق بتسيير قافلة محملة بنحو 140 طن من المواد الغذائية والملابس والأمتعة والأغطية ومستحضرات العناية الشخصية وغيرها من مواد الإغاثة تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية.

مواجهة الكوارث والأزمات

الجدير بالذكر، أن صندوق تحيا مصر يعمل في مواجهة الكوارث والأزمات على المستوى المحلي والدولي، تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية، وشارك في المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة فضلا عن المشاركة في تنظيم القوافل الطبية لعدد من الدول الإفريقية ضمن المبادرة الرئاسية تحيا مصر إفريقيا.