الإعلامية سارة حازم: إنقاذ ناجين في سوريا وتركيا بعد أيام من الزلزال معجزة

قالت الإعلامية سارة حازم، إن ما حدث من إنقاذ ناجين من تحت الأنقاض في سوريا وتركيا، يعتبر معجزة.

الآية غير مرتبطة بزمن

وأضافت خلال تقديم برنامج «كل الزوايا» على شاشة قناة ON: «مين قال أو حاول يقنعنا إن زمن المعجرات انتهى، المعجزات ملهاش زمن علشان ينتهي، المعجزة تتمثل دائما في قدرة الله وربنا قدرته ملهاش حدود أو نهاية، منين والآية دي بنرددها على طول (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون».

الآية غير مرتبطة بزمن

وتابعت: «الآية مش مرتبطة بزمن معين أو ناس معينة، هي مرتبطة بقدرة ربنا فقط اللي مينفعش نربطه بمكان أو زمان أو أشخاص، في الكام يوم اللي فاتوا ومع متابعتنا لزلزال تركيا وسوريا شفنا معجزات، حاولنا ندور عن مسمى تاني ملقناش، أطفال رضع بيخرجوا من تحت الأنقاض بعد مرور 5 أو 6 ايام بيخرجوا من تحت الأنقاض وهما بيضحكوا، وده معجزة إلهية في حد ذاته ويدل على قدرة القادر الخالق».