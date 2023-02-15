القومي لحقوق الإنسان يوجه نداء دوليا لتنحية السياسة في أزمة زلزال سوريا وتركيا

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، تضامنه مع الشعبين السوري والتركي في الكارثة التي ألمت بهما جراء الزلزال الذي ضرب البلدين.

زلزال سوريا وتركيا

وتابع المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري عن كثب تطورات الأوضاع بالاراضي السورية والتركية والضحايا بالآلاف التي خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا وما أسفر عنه من ضحايا وجرحي ومفقودين بالإضافة للدّمار الذي لحق بالبنية التحتية والمرافق الأساسية، خاصة في سوريا التي تعاني منذ سنوات من الحرب، وكان لعامل تهالك البنية التحتية بالأراضي السورية جراء هذه الحرب سبباً في ارتفاع أعداد الضحايا، وتشكل الظروف الاقتصادية والمناخية عبئا آخر على الضحايا في تلك المناطق مما يشكّل كارثة إنسانية كبري، وهو الأمر الذي يتطلب معه الي تكاتف كافة الجهود على المستويات الدولية والاقليمية والوطنية إلي ضرورة الاستجابة السريعة وتوفير كافة الإمكانيات والدعم اللوجستي اللازم لتخفيف وطأة معاناة الشعبين.

تعزيز واحترام حقوق الإنسان

ويؤكد المجلس كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل على حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان، وفي إطار علاقاته على المستوي الاقليمي ومن خلال عضوية المجلس بالشبكة العربية لحقوق الإنسان على أهمية تنحية السياسة جانبا وتكاتف الجهود لتقديم المزيد من الدعم والمساعدة للمساهمة في تخفيف تلك المعاناة عن الشعبين السوري والتركي.

ويثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان الدعوة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات التي عقدت في إمارة دبي، والتي حث كافة الدول إلي تقديم المزيد من المساعدات للشعب السوري في تلك الكارثة.

تقديم المساعدات الطبية والغذائية للشعبين السوري والتركي

كما يحث المجلس الجهات الخيرية والنقابات والهلال المصري إلى تقديم المساعدات الطبية والغذائية للشعبين السوري والتركي في أزمتهما .

ويطالب المجلس المجتمع الدولي والمنظومة الأممية للقيام بدوره في جانب الإغاثة الإنسانية وتقديم المزيد من المساعدات للضحايا الذي خلفهم الزلزال، وضرورة تقديم مختلف أنواع المساعدة والتضامن مع كافة المناطق المتضررة من دون استثناء وتقديم كافة التسهيلات من قبل السلطات في البلدين لسهولة وصول المساعدات الإنسانية للضحايا.