استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

سجل سعر الدولار اليوم استقرارًا دون تغيير مقارنة بتعاملات، أمس الأربعاء، وفق ما ذكرت المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك، في التداولات الصباحية اليوم.

سعر الدولار اليوم

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك، صباح اليوم.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر اليوم نحو 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 30.50 جنيه للشراء، و30.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي اليوم نحو 30.52 جنيه للشراء، و30.62 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم نحو 30.42 جنيه للشراء، و30.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم نحو 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، وسجل 30.52 جنيه للشراء، و30.62 جنيه للبيع.