سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

شهد سعر صرف الدولار حالة من الاستقرار مقابل الجنيه في البنوك اليوم، وفقًا لما كشفته المواقع الرسمية للبنوك في مصر خلال البيع والشراء، وتستعرض جريدة الوطن فيما يلي، سعر الدولار، وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.

سعر الدولار اليوم 14-2-2023 فى البنوك المصرية

- سجل سعر الدولار 30.4 جنيه للشراء، و30.5 جنيه للبيع، في البنك الأهلي، مع بداية التداولات الصباحية اليوم.

- بلغ سعر الدولار فى بنك مصر اليوم نحو 30.4 جنيه للشراء، و30.5 جنيه للبيع، مع بداية التداولات الصباحية.

- حافظ الدولار على استقراره اليوم داخل البنك المركزي المصري، حيث بلغ 30.48 جنيه للشراء، و30.58 للبيع.

- وداخل البنك التجاري الدولي سجلت العملة الأمريكية 30.5 جنيه للشراء، و30.6 للبيع.

- سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم، وسجل 30.5 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع.

- بلغ سعر الدولار نحو 30.5 جنيه للشراء، و30.6 جنيه للبيع في المصرف المتحد اليوم.

- داخل بنك الإسكندرية، سجل الدولار 30.5 جنيه بالنسبة لعمليات الشراء، و30.6 جنيه للبيع.