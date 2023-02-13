سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم، لا يزال مستقرًا بشكل كبير خلال التداولات البنكية في حركتي البيع والشراء، وفقًا لما كشفته المواقع الرسمية للبنوك.

ونظرًا لأهمية معرفة سعر الدولار للعاملين في أسواق المال والأعمال بشكل يومي،نستعرض فيما يلي، أسعار العملات اليوم، منها سعر الدولار، وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.

سعر الدولار في التجاري الدولي والمركزي

حافظ الدولار على استقرار سعره داخل البنك المركزي المصري اليوم، وبلغ 30.48 جنيه للشراء، و30.58 للبيع، وهو السعر ذاته الذي استقر عليه في البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي

سجل سعر الدولار بين 30.38 جنيه للشراء، و30.48 جنيه للبيع، في بنكي مصر والأهلي، مع بداية التداولات الصباحية اليوم.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس اليوم، وسجل 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار، نحو 30.48 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع في المصرف المتحد اليوم.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

داخل بنك الإسكندرية، سجل الدولار 30.45 جنيه بالنسبة لعمليات الشراء، و30.55 جنيه للبيع.