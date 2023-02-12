سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأحد.. مستقر

سعر العملة الأمريكية «الدولار»، لا يزال مستقرًا في بداية التداولات البنكية، صباح اليوم الأحد، مع بداية حركة البيع والشراء مقابل الجنيه المصري، بحسب ما كشفت المواقع الرسمية للبنوك.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفي إطار مواصلة بوابة «الوطن» متابعات أسعار العملات العربية والأجنبية، اليوم الأحد، في البنوك، نستعرض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وفق المواقع الرسمية الإلكترونية للبنوك.

سعر الدولار في التجاري الدولي والمركزي

حافظ الدولار اليوم على سعره داخل البنك المركزي المصري، أمام الجنيه، وبلغ 30.45 جنيه للشراء، و30.55 للبيع، وهو السعر ذاته الذي استقر عليه في البنك التجاري الدولي CIB.

سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي

سجل سعر الدولار بين 30.35 جنيه للشراء، و30.45 جنيه للبيع، لذا فقد حافظ سعر الدولار، على استقراره في بنكي مصر والأهلي، مع بداية التدولات الصباحية اليوم.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

واستقر سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس، وسجل 30.45 جنيه للشراء، و30.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم، نحو 30.45 جنيه للشراء، و30.55 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

داخل بنك الإسكندرية، بلغ سعر العملة الأمريكية 30.45 جنيه بالنسبة لعمليات الشراء، و30.55 جنيه للبيع.