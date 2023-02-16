عاجل.. أول تعليق من «الصحة» على ظهور فيروس «ماربورغ» الفتاك

أصدرت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع الطب الوقائي، منشورا عمّمته على مديريات الشؤون الصحية بعنوان «هام للغاية وفوري»، بشأن فيروس ماربورغ أو ماربورج الذي ظهر في غينيا الاستوائية، حسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية عبر موقعها الرسمي.

وأوضح منشور قطاع الطب الوقائي، أنّ منظمة الصحة العالمية كشفت عن تسجيل 9 وفيات و16 حالة اشتباه بالإصابة، لافتا إلى أنّ القطاع يتابع ما ينشر من قبل منظمة الصحة العالمية، بشأن ظهور الأمراض أو الأوبئة، لوضع القواعد والإرشادات الخاصة بالتعامل مع الفيروس، علما بأنّه لم يتم تسجيل أي إصابة أو اشتباه أو وفاة به في مصر.

أعراض فيروس ماربورغ

وحدد قطاع الطب الوقائي أعراض فيروس ماربورغ وفقا لما أعلنته منظمة الصحة العالمية، موضحة أنّ المصاب عادة ما يتعرض إلى حمى شديدة، وإسهال قد يستمر لمدة أسبوع، ونزيف، فضلا عن ظهور دم في البراز، والقيء.

وأكد قطاع الطب الوقائي، أنّ الوفاة بفيروس ماربورغ تحدث في اليوم الثامن والتاسع بعد الإصابة، بحسب إعلان منظمة الصحة العالمية.

فيروس ماربورغ الجديد

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أكد القطاع الوقائي أنّه حتى الآن لا يوجد لقاح أو علاج محدد لفيروس ماربورغ، موضحا أنّ منظمة الصحة العالمية تجري استطلاعات مكثفة للوقوف على آلية التعامل مع المرض والأدوية اللازمة لعلاجه.

علاج وطرق انتشار فيروس ماربورغ

وأضافت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، أنّ فيروس ماربورغ يظهر في الخفافيش كفيروس إيبولا، وينتشر بين المواطنين من خلال الاتصال الوثيق بالسوائل الجسدية للأشخاص المصابين، أو من خلال البيئة غير النظيفة.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أنّ فيروس ماربورج أو ماربورغ نادر، ظهر عام 1967، ومن بين أعراضه الرئيسية «الحمى، والسعال، وألم في البطن، وغثيان، وقيء».

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أنّ هناك عددا من اللقاحات مرشحا للتعامل مع فيروس ماربورغ أو ماربورج ، وفي الوقت الحالي هناك مجموعة من الخبراء يتعاملون مع اللقاحات وفحص العينات للإعلان الفوري عن اللقاح الذي سيستخدم لفيروس ماربورغ.