استشارى حساسية ومناعة لـ عزة مصطفى: فيروس ماربورغ سريع الانتشار وينتقل عن طريق الخفافيش

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن فيروس ماربورغ من الفيروسات الفتاكة التي تتميز بسرعة الانتشار، وينتمى لمجموعة الإيبولا الشهيرة التي انتشرت في أفريقيا، والناقل الرئيسي له الخفافيش، وينتقل من الافرازات البشرية ونقل الدم والأسطح الملوثة بالإفرازات.

أعراض الفيروس

وأوضح الحداد في مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية صدى البلد، أن أعراض الفيروس الإصابة بالحمى وارتفاع درجة الحرارة وآلام في العظام، وقيئ وإسهال ونزيف شديد، بالإضافة لهياج عصبي ونزيف داخلي، يؤدى لحالات تسمم أو وفيات مع الوقت.

الحساسية والمناعة

وأشار استشاري الحساسية والمناعة، إلى أن الفيروس ظهر في كينيا وحدثت 9 حالات وفاة ولم تظهر له أي حالات في مصر نهائيا، متابعا «الفيروس حتى الان لايوجد له تطعيم محدد ونسب وفياته عالية، ولا توجد له علاجات مباشرة وانما يتم التعامل من خلال مضادات الفيروسات ومخفض الحرارة.