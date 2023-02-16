«الصحة» توجه رسالة عاجلة للسيدات بشأن الإصابة بسرطان الثدي

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة عاجلة للسيدات بشأن الإصابة بسرطان الثدي، مشيرة إلى أنه يصيب النساء من كل الأعمار بعد سن البلوغ، لكن بمعدلات متزايدة في مراحل متأخرة من الحياة، مؤكدة في تقرير رسمي لها أصدرته عبر موقعها، أن الكشف المبكر ضروري للحماية في جميع المراحل العمرية.

مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي تقدم جميع خدماتها بشكل مجاني، ولا تتحمل السيدة فيها أي أعباء مالية، لافتة إلى أنها تعمل في الوحدات الصحية كافة كل يوم، عدا الجمعة، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

ولفتت الوزارة إلى الفرق الطبية التي تعمل في مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي جميعها سيدات، مطالبة السيدات في الاشتراك بالمبادرة، مشددة على أن الكشف المبكر كلما حدث زادت معدلات الشفاء والوقاية بنسبة تتعدي الـ90%.

الكشف عن 255 من السيدات على مستوى الجمهورية

ونوهت وزارة الصحة والسكان، إلى أن المبادرة المتعلقة بالكشف المبكر عن سرطان الثدي استطاعت الكشف عن أكثر من 25 مليون سيدة على مستوى محافظات الجمهورية، وتحويل الحالات التي تحتاج الى متابعة الى أقرب مستشفى للسيدة، وعمل اللازم، وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم.

ودشنت الوزارة الخط الساخن 15335، لاستقبال التساؤلات والاستفسارات المختلفة كافة من السيدات، حول مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي والرد عليهم، وإبلاغهم بأقرب وحدة صحية لهم للذهاب إليها، والاستفادة من المبادرة.