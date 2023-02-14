«الصحة العالمية»: احتمالية كبيرة لتفشي الأمراض المعدية في سوريا بسبب الزلزال

قالت الدكتورة إيمان الشنقيطي، ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا، إن المرافق الصحية في سوريا تعرضت لأضرار عديدة بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب عدة مدن الأسبوع الماضي، كاشفة أن هناك احتمالية كبيرة لتفشي الأمراض المعدية بسبب تداعيات الزلزال.

انهيار 460 مدرسة

وأوضحت ممثل منظمة الصحة العالمية في سوريا في حوار خاص عبر «زووم» من دمشق لبرنامج مساء dmc مع الإعلامي رامي رضوان، أن الحصر الأولي للخسائر في سوريا ينطوي على انهيار 460 مدرسة، وانهيار ما يقرب 170 مبنى، فضلًا عن انهيار كبير في الطرق والبنية التحتية.

توفير الحماية والرعاية الصحية

وأشارت الشنقيطي إلى أن هدف المنظمة الحالي هو توفير الحماية والرعاية الصحية الأولية للمتضررين من زلزال سوريا، مع تقديم الرعاية الصحية والنفسية خاصة للأطفال الذين فقدوا ذويهم، كاشفة أن منظمة الصحة العالمية صرفت 16 مليون دولار لمحاولات الإغاثة في سوريا بعد الزلزال.