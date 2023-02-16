محافظ القليوبية: 3 أوناش لرفع كوبري مشاة الثلاجة بعد سقوطه بشبرا الخيمة
كتب:
حسن صالح
10:16 ص | الخميس 16 فبراير 2023
رفع كوبري مشاة الثلاجة المنهار على الطريق الزراعي
أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه جار العمل على رفع كوبري مشاة الثلاجة المنهار على الطريق الزراعي السريع بنطاق حي غرب شبرا الخيمة وفتح الطريق في أسرع وقت بعد توقفه تماما أثر صطدام ونش يحمل حفار بجسم الكوبري وسقوطه كاملا بالاتجاهين مشيرا ان الحادث لم يسفر عن اصابات او خسائر في الأرواح
الدفع بـ3 أوناش عملاقة بموقع سقوط كوبري الثلاجة
وأوضح محافظ القليوبية في بيان له أنه جرى الدفع بـ3 أوناش عملاقة بالتنسيق مع هيئة الطرق لرفع جسم الكوبري المنهار والذي أغلق الطريق الزراعي من الاتجاهين بأحمال من 50 طن إلى 120 طن وجار رفع الكوبري لتركيبه وفتح الطريق أمام المواطنين لضمان عدم تعطيل مصالحهم.
خريطة المسارات البديلة بعد غلق الزراعي بشبرا
وأعلنت المحافظة في بيان لها أنه جرى توفير مسارات بديلة للطريق لتسيير الحركة المرورية وناشدت المسافرين وقائدي السيارات بتخاذها لحين فتح الطريق، وهي:
- القادم من المظلات يسلك كوبري الشرقاوية ثم الطريق الدائري.
- القادم من قليوب يسلك الطريق الدائري وكوبري تحيا مصر.
وأشارت المحافظة إلى أن السقوط نتج عن اصطدام ونش محمل بحفار بجسم كوبري مشاة الثلاجة بشبرا ولم يحدث أي خسائر في الأرواح وتقوم الشرطة حاليا بضبط السيارة التي تسببت في سقوط كوبري المشاة وقد تم بالدفع بأوناش لرفع كوبري المشاة لفتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلي طبيعتها.
وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لضبط السائق المتسبب في الحادث لتقديمه إلى النيابة العامة بشبرا الخيمة التي باشرت التحقيق وأمرت بسرعة ضبطة وكشف ملابسات الحادث.
وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغا فجر اليوم الخميس بسقوط كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة دون وقوع خسائر.
وكلف محافظ القليوبية رئيس حي غرب شبرا الخيمة بتشكيل لجنة هندسية من المدينة وهيئة الطرق والكباري لمعاينة المكان، وإعداد تقرير كامل عن الحادث.