سقوط كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي بالقليوبية.. «اصطدم به ونش وهرب»

شهدت محافظة القليوبية في الساعات الأولى من صباح اليوم، انهيار كوبري مشاة الثلاجة على الطريق الزراعي «مصر - اسكندرية»، في مدخل القاهرة من ناحية ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة، دون خسائر بشرية أو إصابات أو تلفيات للسيارات المارة بالمنطقة، ما تسبب في غلق كلي للطريق الزراعي بالمنطقة

وتزامنا مع الحادث، توجه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، فور علمه بالحادث فجر اليوم الخميس، إلى موقع سقوط كوبري مشاه الثلاجة على الطريق الزراعي في الاتجاهين بنطاق حي غرب شبرا الخيمة.

وعند وصول «الهجان» إلى موقع سقوط كوبري مُشاه الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، تقابل مع قوات الشرطة والهيئة العامة للطرق والكباري المتواجدين في مكان الحادث.

سبب سقوط كوبري مشاة الثلاجة بشبرا

وأوضح المحافظ، أن السقوط نتج عن اصطدام ونش محمل بحفار بجسم كوبري المُشاه، ولم يحدث أي خسائر في الأرواح، وتحاول الشرطة حاليا ضبط السيارة التي تسببت في سقوط كوبري المشاه، وجرى بالدفع بأوناش لرفع كوبري المُشاه لفتح الطريق وعودة الحركة المرورية إلي طبيعتها.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى علي الفور إجراء عدد من التحويلات المرورية بسبب حادث سقوط كوبري مشاة الثلاجة بشبرا؛ إذ جرى تحويل الطريق للقادم من المظلات يسلُك كوبري الشرقاوية ثم الطريق الدائري، والقادم من قليوب يسلُك الطريق الدائري وكوبري تحيا مصر.

وكانت غرفه العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغا، فجر اليوم الخميس، بسقوط كوبري مُشاه الثلاجة على الطريق الزراعي بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، دون وقوع خسائر.

لجنة هندسية لإعداد تقرير حول الحادث

وكلف محافظ القليوبية، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، بتشكيل لجنة هندسية من المدينة وهيئة الطرق والكباري لمعاينة المكان، وإعداد تقرير كامل عن الحادث.

وجاءت جولة المحافظ بحضور اللواء عمرو أبو رايه، نائب مدير الأمن، واللواء عبدالفتاح القصاص، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، واللواء سامح برت، مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا، والعميد هيثم شحاته، مدير الحماية المدنية، والعميد أحمد أبو الوفا، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، ومن الإدارة العامة للمرور اللواء ياسر طنطاوي، مساعد مدير الإدارة، والعميد أنطونيو جمال، والعميد أحمد سعد، مدير مباحث الإدارة، والعميد محمد البطوطي، مدير مرور القليوبية، والعميد محمد سعد، وكيل مرور القليوبية، والعميد محمد الصحصاح، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والمهندس مجدي عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بالقليوبية.