محافظ القليوبية يتفقد أعمال صيانة كوبري عرابي في شبرا الخيمة

تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة والجاري تطويره ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة لتسيير الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وتشتمل أعمال التطوير علي رفع كفاءة الكوبري بالكامل والمطالع والمنازل من الاتجاهين من إنارة ووضع نيوجرسي، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين وإنشاء أسوار جديدة بشكل حضاري وجمالي يتناسب مع حجم الاعمال والصيانة التي تتم بالكوبري بالإضافة إلى أعمال الرصف وذلك بتكلفة 40 مليون جنيه تقريبا.

صب السور الخرساني

وخلال الجولة تفقد محافظ القليوبية أعمال التطوير حيث تابع أعمال صب السور الخرساني للكوبري ووجه المحافظ بضرورة الإنتهاء من صب السور الخرساني قبل عيد الفطر المبارك ووجه المحافظ بسرعة معالجة الفواصل الموجودة بالكوبري وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبري والبدء في وضع طبقة الترميم تمهيدا لرصفة مشددا علي الشركة المنفذة بمتابعة أعمال النظافة ورفع الاتربة من علي جانبي الكوبري واكد على ان يتم تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني، وذلك تيسيرا على مواطني مدينة شبرا الخيمة.

متابعة تنفيذ المشروعات

وأشار محافظ القليوبية، إلى استمرار جولاته الميدانية لكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على آخر مستجدات الأعمال، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالنزول يومياً لمواقع العمل وتذليل العقبات التى تواجه خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة علي أرض الواقع.

وجاءت الجولة بحضور كل من اللواء احمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء ماهر كامل رئيس حي غرب شبرا الخيمة .