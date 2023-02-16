زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب الولايات المتحدة الأمريكية

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة هاواي، في أعقاب تدفق الحمم من فوهة بركان «كيلاويا».

ثوران بركان كيلويا في هاواي

وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، اليوم، وفقا لقناة «الحرة» الأمريكية، أنّ مركز الزلزال وقع على بُعد 7.5 ميلا جنوبي شرق باهالا و47 ميلا جنوبي غرب هيلو على عمق 20 ميلا.

يذكر أن أول يناير الماضي، بدأ بركان كيلويا في هاواي، بالثوران مرة أخرى، أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنّ فوهة البركان أصبحت في قمتها.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنّ مرصد بركان هاواي رصد توهجًا في صور كاميرا الويب، ما يشير إلى أنّ كيلويا بدأ في الانفجار داخل فوهة هاليماوماو في قمة البركان، وتقع قمة كيلويا داخل حديقة Hawaii Volcanoes الوطنية وبعيدًا عن المجتمعات السكنية.

ويعد كيلويا أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم، كان آخر ثوران له منذ 16 شهرًا بدأ من سبتمبر 2021، وكان لدى هاواي بركانان يقذفان الحمم جنبًا إلى جنب لمدة أسبوعين تقريبًا عندما اندلع «ماونا لوا» لأول مرة منذ 38 عامًا، توقف كلا البراكين عن الانفجار في الوقت نفسه تقريبًا.

تمكّن زوار حديقة هاواي فولكانوز الوطنية من رؤية الحمم البركانية

ورفعت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مستوى التأهب لـ Kilauea بسبب علامات تحرك الصهارة أسفل سطح القمة، وهو مؤشر على احتمال ثوران البركان، وخلال الثوران المزدوج، وتمكّن زوار حديقة هاواي فولكانوز الوطنية من رؤية الحمم البركانية من الانفجارات البركانية في الوقت نفسه.

من جانبه، قال كين هون، عالم مرصد هاواي للبراكين: «لقد كان ثورانًا رائعًا وشاهده الكثير من الناس ولم يقضي على أي بنية تحتية رئيسية، والأهم من ذلك أنه لم يؤثر على حياة أي شخص».