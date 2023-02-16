المركز الأمريكي لرصد الزلازل: زلزال بقوة 4 يضرب منطقة نورداجي التركية

أعلن المركز الأمريكي لرصد الزلازل، عن وقوع هزة بقوة 4.0 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة نورداجي شمال تركيا، بينما نقلت وسائل إعلام عالمية وقوع زلزال آخر بقوة 6.1 على مقياس ريختر في الفلبين.

استمرار أعمال البحث والإنقاذ رغم تضائل الأمل

وتشهد تركيا استمرار أعمال البحث والإنقاذ في حطام المباني المدمرة جراء الزلزال الأخير في ولاية قهرمان مرعش، الذي وقع يوم 6 فبراير الجاري.

ونجحت فرق البحث والإنقاذ في إنقاذ سيدة وطفليها من تحت الأنقاض، في ولاية هطاي وذلك بعد مرور 228 ساعة من الزلزال.

تجاوز حصيلة القتلى 41 ألف

وبحسب وسائل إعلام عالمية، فإن عدد القتلى تجاوز 41 ألف قتيل حتى الآن في الزلزال الذي وقع من 9 أيام في تركيا وسوريا، وتسبب في اصابة أكثر من 100 ألف آخرين في تركيا وسوريا حتى الآن، مخلفا خسائر مادية تصل إلى نحو 84 مليار دولار.

وتضائلت الآمال في العثور على مزيد من الناجين تحت أنقاض المباني المهدمة بعد مرور 9 أيام كاملة على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.