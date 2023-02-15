تفاصيل زلزال نيوزيلندا.. 61 ألف شخص في «ولينجتون» شعروا بالهزة الأرضية

كشف مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، عن وقوع زلزل نيوزيلندا اليوم الأربعاء، بالقرب من العاصمة ولينجتون، وكانت شدة الزلزال 5.7 درجة على مقياس ريختر، ولم يجر الإشارة إلى أي خسائر مادية أو بشرية نتيجة الهزة الأرضية.

شدة زلزال نيوزيلندا

وأصدر مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، بيانا لوسائل الإعلام الأمريكية يوضح أن الزلزال وقع تحت مضيق كوك، وهو فاصل بين الجزر الشمالية والجنوبية، وكان على عمق 74 كيلومترا.

ويأتي هذا الزلزال بعد أيام من وقوع زلزال في تركيا وسوريا والذي خلف مقتل أكثر من 40 ألف شخص وسط توقعات بزيادة الوفيات والإصابات، بسبب صعوبة العثور على الأشخاص تحت الأنقاض.

عدم توقع زلزال نيوزيلندا

ولم يتوقع زلزال نيوزيلندا من أي باحث، مثلما حدث مع زلزال تركيا وسوريا حيث توقع شخص وقوع الزلزال قبل 3 أيام من حدوثه، ولم يصدقه أحد على الرغم من توقعه بدقة مكان وشدة الزلزال، ولكن شعر بزلزال نيوزيلندا أكثر من 61 ألف شخص ولكن ليس متوقعا أن توجد أمواج عاتية التي تسمى تسونامي في هذه المنطقة حتى الآن بحسب التوقعات البحثية الدقيقة.

إعصار ضرب البلاد قبل زلزال نيوزيلندا

وحدث قبل زلزال نيوزيلندا بفترة إعصار قوي في البلاد أدى إلى وفاة 4 أشخاص على الأقل، وهذا تسبب في عمليات إجلاء واسعة النطاق وانقطاع الكهرباء مع وجود أضرار في الممتلكات المختلفة خاصة الشخصية في البلاد.