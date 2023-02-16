تساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية في كفر الشيخ

تعرضت السواحل الشمالية في محافظة كفر الشيخ، لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وموجة من الطقس البارد، أدت لخلو الشوارع من المارة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

استمرار رفع مياه الأمطار من الشوارع

وواصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة أعمال رفع مياه الأمطار التي خلفتها موجة الطقس السيئ خلال الأيام الماضية من الشوارع والميادين، وتكثيف حملات النظافة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

درجات الحرارة بكفر الشيخ

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فسجلت درجات الحرارة في كفر الشيخ، اليوم الخميس، العظمى 17، وتُسجل الصغرى 10 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 30 كيلومتراً في الساعة، واتجاه الرياح شمالية غربية، والضغط الجوي 1025، وحالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 3 أمتار.

رفع حالة الطوارئ القصوى بكفر الشيخ خلال موسم الشتاء

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أعطى تعليماته المشددة إلى كافة رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى والجهات المعنية برفع حالة الطوارئ القصوى خلال فصل الشتاء، لاحتمالية سقوط أمطار حتي انتهاء موسم الشتاء.