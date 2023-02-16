أستاذ علم الميكروبيولوجي: فيروس «ماربورغ» ليس جديدا وفترة حضانته 21 يوما

قال الدكتور أيمن الشبيني أستاذ علم الميكروبيولوجي ومدير عام المعاهد البحثية في مدينة زويل، إنّ فيروس «ماربورغ» ليس جديدا، إذ جرى اكتشافه في ماربورغ بألمانيا، واكتشف لأول مرة عام 1967م، لافتًا إل أن فترة حضانته قد تستمر 21 يومًا.

وأضاف الشبيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح»، على قناة DMC، أنّ هذا الفيروس غير منتشر بشكل كبير، لافتًا إلى أن من بين أعراضه، الحمى وارتفاع درجات الحرارة وتكسير واحتقان في الحلق وإسهال أحيانا.

خطورة فيروس ماربورغ

وتابع أستاذ علم الميكروبيولوجي ومدير عام المعاهد البحثية في مدينة زويل، أنه في مراحل متقدمة من الإصابة يسبب الفيروس فشل بعض أعضاء الجسم في أداء وظيفتها، مثل الكبد أو حدوث إسهال دموي، لافتًا إلى ضرورة إجراء بعض التحاليل للتأكد من الإصابة.

وأشار الدكتور أيمن الشبيني، إلى أنّ هذا الفيروس لا علاج له حتى هذه اللحظة لأنه ليس سريع الانتشار مثل كورونا، فلم يسبب الذعر، لكن منظمة الصحة العالمية بدأت تتخذ احتياطاتها بشكل كبير في تطبيق التدابير الاحترازية لمكافحة الفيروس.

معدل الانتشار ليس كبيرا

وأكد، أنّ معدل انتشار هذا الفيروس ليس كبيرا، كما أن فترة حضانته قد تستمر من يومين إلى 21 يوما، كما أنّ طريقة انتشاره تعتمد على الاحتكاك المباشر مع خفاش الفاكهة في أفريقيا.