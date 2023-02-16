وفاة والد الفنانة إيناس كامل.. ودينا فؤاد تطلب الدعاء له

أعلنت الفنانة دينا فؤاد، وفاة والد صديقتها الفنانة إيناس كامل، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ولك تكشف تفاصيل الوفاة وما يتعلق بها من موعد ومكان الجنازة والعزاء.

دينا فؤاد تعلن نبأ وفاة والد إيناس كامل

ونشرت دينا فؤاد، صورة للفنانة إيناس كامل بصحبة والدها عبر «انستجرام»، معلقة عليها قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله والد أختي وعِشرة عمري إيناس كامل برجاء الدعاء بالرحمة والفاتحة».

ويعرض للفنانة إيناس كامل، حاليًا مسلسل «الأصلي» على شاشة قناة DMC، وتجسد شخصية محامية شقيقة فاطمة الأصلي وتقوم بدورها ريهام عبدالغفور.