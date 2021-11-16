إيناس كامل لـ «الوطن»: عايزة اتعالج نفسياً بعد حكاية «ويبقى الأثر»

تصدر المشهد الشهير للفنانة إيناس كامل، من حكاية «ويبقى الأثر»، من مسلسل «إلا أنا»، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما تفاعل معه العديد من رواد هذه المواقع، خاصةً بعدما تناول هذا المشهد، قضية تخص معظم البيوت المصرية، وهي تدخل أم الابن «الحماة» في حياة زوجته، وكيف تشاركها في كل تفاصيل حياتها، كما تفرض عليها رأيها.

إيناس كامل: أعرف ناس كتير عن قرب بيعانوا من نفس المشكلة مع حماتهم

كشفت الفنانة إيناس كامل، عن كواليس استعدادها لشخصية زوجة «إيهاب»، التي تتدخل حماتها في حياتها، وتفرض رأيها عليها في شتى تفاصيل حياتها، من حكاية «ويبقى الأثر»، من مسلسل «إلا أنا»، قائلة: «أنا أعرف أشخاص كثيرة عن قرب عانوا من نفس المشكلة مع حماتهم، حيث كانت حماتهم تتدخل في جميع تفاصيل حياتهم باستمرار، وعندما عُرض عليا الدور، وافقت على الفور».

إيناس كامل: عايزة اتعالج نفسياً بعد انتهاء حكاية «ويبقى الأثر»

وأشارت الفنانة إيناس كامل، لـ «الوطن»، إلى أنها أُعجبت بالشخصية جداً، ورأت أنها الفرصة المناسبة لكي تعرض هذه القضية من خلال شاشات التلفزيون، عبر حكاية «ويبقى الأثر»، متابعة: «الأستاذة أماني التونسي كاتبة السيناريو بشكل عظيم جداً، لدرجة أني قولتلها أني عايزة أتعالج نفسياً بعد الشخصية دية ما تنتهي».

كامل: نموذج الحماة ده بنشوفه كتير في حياتنا

وأكدت الفنانة إيناس كامل، أن كل شخص صادف شخصية الحماة التي تتدخل في كل شئ في حياته، ولكن تختلف الشخصية إذا كانت شديدة أم لا، قائلة: «النموذج بتاع الحماة ده بنشوفه كتير أوي في حياتنا»، مضيفة: «الدور الذي أقدمه في حكاية (ويبقى الأثر)، هو دور مختلف عن أي شئ قدمته من قبل، وعندما تم عرضه عليّ كنت في منتهى السعادة، وأتمنى أكون عند حسن الظن فريق العمل والجمهور».

كامل: لم أنتهي من تصوير حكاية «ويبقى الأثر» حتى الآن

وعن ردود أفعال الجمهور، قالت الفنانة إيناس كامل، «أنا سعيدة بردود الأفعال الايجابية، ولكني لم اتابعها باستمرار، لأني لم أنتهي من تصوير حكاية (ويبقى الأثر)، من مسلسل (إلا أنا)، حتى الآن»، مشيرة إلى أنها ستنتهي من تصوير هذه الحكاية يوم الأحد المقبل.