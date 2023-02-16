«أوقاف بورسعيد» تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج الليلة

أعلن الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد في تصريح خاص ل الوطن عن إحتفال محافظة بورسعيد مساء اليوم بذكرى ليلة الإسراء والمعراج في مسجد العباسي بحي العرب تحت رعاية وزارة الأوقاف واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

وقال الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الاوقاف ببورسعيد ان الإحتفالية تبدا عقب صلاة المغرب

مشيرًا إلى أنها تتضمن تلاوة القران الكريم وكلمات من ممثلي وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والتي تؤكد القدرة الإلهية في الإسراء والمعراج والدروس المستفادة منها في الحياه المعاصرة

وأضاف وكيل أوقاف بورسعيد أن الدكتور محمد عزت محمد محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سيكون خطيبًا للجمعة غدا بتكليف من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعنوان: "معجزة الإسراء والمعراج وطلاقة القدرة الإلهية"، والتي ينقلها التلفزيون المصري من محافظة بورسعيد.

تنظيف 35 مسجدا

وعن الحملة الشاملة لتنظيف المساجد كلنا في خدمة بيوت الله عز وجل أوضح عواد أنه تم تنظيف 35 مسجد منذ بدايتها فى 14 فبراير الحالي وجاري استهداف باقي المساجد على مستوى المحافظة حتى نهاية الحملة المقرر لها استعدادا شهر رمضان المبارك القادم وذلك بحضور الدكتور مسعد يوسف مدير الدعوة والشيخ عماد هيبه مدير شؤن الإدارات والشيخ حمادة العنتبلى مفتش الدعوة بالمديرية