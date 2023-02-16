أكاديمية البحث العلمي تعلن حصاد معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023

كشفت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حصاد ونتائج معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023 حيث تعذر إعلان النتائج كاملة خلال حفل ختام المعرض نتيجة ضخامة عدد المشاركات التي زادت عن 1000 ابتكار واختراع بنسبة زيادة 35% عن النسخة السابقة والحضور الكثيف للمبتكرين والزائرين، وكان ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، واللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الاسكندرية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء أ.ح محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

62 جائزة في ختام معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023

ووفقا لبيان صحفي، حرص الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على إعلان أسماء الحاصلين على الجوائز والمنح المقدمة من أكاديمية البحث العلمي، فور انتهاء لجان التقييم من مراجعة النتائج بدقة، وأوضح رئيس الأكاديمية أن المعرض شهد هذا العام زخما كبيرا من حيث عدد الدول المشاركة التي بلغت 6 دول وهيئات أجنبية، وأيضًا من حيث عدد الابتكارات المعروضة والتي تجاوزت1000 اختراع وابتكار ونموذج أولى وفكرة مبتكرة، بالإضافة إلي 100 شركة ناشئة، وأوضح صقر أن 88 جهة شاركت بالمعرض ما بين جامعات حكومية وخاصة ومراكز بحثية وشركات خاصة وهيئات ووزارات، وأكد أن معرض القاهرة الدولي للابتكار يولي أهمية قصوي للابتكارات المقدمة من الأطفال.

معرض القاهر الدولي للابتكار 2023

وبلغ عدد الجوائز هذا العام 62 جائزة، وشملت جوائز تقديرية في صورة 28 ميدالية منها 10 ذهبية، و9 فضية، و9 برونزية، و13 شهادة تقدير للهيئات حصل عليهم أفضل مكاتب تايكو، وأفضل نادي ريادة أعمال، وأفضل حاضنات، وأفضل مركز استكشافي، وأفضل شركات تكنولوجية ناشئة، ولأول مرة تخصص الأكاديمية جائزة خاصة للابتكارات المقدمة من ذوي الهمم، وكذلك هناك 10 شهادات لأفضل ابتكارات للأطفال، وأفضل 10 مشروعات تخرج.

بالأسماء….. جدول الفائزين بجوائز معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023