وزير التعليم العالي يصدر قرارا بإغلاق كيانين وهميين في الإسكندرية

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق منشأة تدعى «أوبك أكاديمي»، مقرها «10 شارع المشير أحمد إسماعيل – الدور الثالث ــ سيدي جابر ــ محافظة الإسكندرية»، تُروج لنفسها عن قبول خريجي «الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، والدبلومات الفنية» بمجموع 50% فأكثر دون التقيد بالسن، وذلك في أقسام «الصحافة والإعلام، ونظم المعلومات وإدارة الأعمال، والتمريض، والمساحة، والبترول والبتروكيماويات، والضيافة الجوية، والمُختبرات والمعامل»، وأنّ مدة الدراسة عامان، كما تدعي منح شهادات مُعتمدة من جامعة حكومية.

تفاصيل غلق المُنشأة

وقرر الوزير غلق المُنشأة المُسماة «أكاديمية إسكندرية للعلوم»، والكائن مقرها «شارع المكتبات ــ الدور الثاني – أبو قير ــ محافظة الإسكندرية»، والتي تُروج لنفسها بقبول جميع المؤهلات «الثانوية العامة، والثانوي الأزهري، والدبلومات الفنية»، ومنح شهادات في تخصصات «الرعاية الصحية والتمريض، والتحاليل والمعامل، والتدريس والصحة النفسية»، بمجموع يبدأ من 50%، وتدعي منح كارنيه مزاولة المهنة، وتوفير التدريب داخل كبرى المستشفيات.

ووجّه الدكتور أيمن عاشور، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الكيانين، بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، كما أشاد بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجّهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

لجنة الضبطية القضائية

جاء ذلك في ضوء تقرير قدّمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم في الوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أنّ لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات الوزير، كما طالب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأنّه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيث ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنّه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي، لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة

وأضاف المُتحدث الرسمي، أنّه جرى إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.