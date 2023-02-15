«البحث العلمي» تعلن فوز الإسكندرية بالمركز الأول في «عاصمة الابتكار الأخضر»

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فوز الإسكندرية بالمركز الأول في مسابقة عاصمة الابتكار لجمهورية مصر العربية، وحلّت الوادي الجديد في المركز الثاني، والقاهرة في المركز الثالث.

جاء ذلك خلال حفل ختام معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، واللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وشهد الحفل تكريم أفضل المحافظات من حيث الأداء في المؤشرات الفرعية المكونة لمؤشر عاصمة الابتكار، حيث فازت محافظة دمياط بالمركز الأول في المؤشر الفرعي للخدمات المبتكرة للمواطنين والمستثمرين، كما فازت بالمركز الأول في المؤشر الفرعي للابتكار الأخضر.

معرض القاهرة الدولي للابتكار 2023

وفازت محافظة الجيزة بالمركز الأول في المؤشر الفرعي لبراءات الاختراع، وفازت محافظة الإسكندرية بالمركز الأول في المؤشر الفرعي لإنتاج الابتكارات من مؤشر عاصمة الابتكار في مصر لعام 2022.

كيفية اختيار عاصمة الابتكار

وأوضح الدكتور محمود صقر، عند سؤاله عن مؤشر عاصمة الابتكار وكيفية اختيار عاصمة الابتكار، أنّ المؤشر هو محاكاة لمؤشر الابتكار العالمي الذي يرتب الدول حسب قدرتها على الابتكار ونحن ابتكرنا مؤشرا لترتيب المحافظات حسب قدرتها على الابتكار باستخدام نفس الأسلوب العلمي المعترف به دوليا في قياس الابتكار، ويعد مؤشر عاصمة الابتكار أحد أساليب قياس تطبيق ودعم أنشطة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في محافظات مصر، ويهدف إلى تقييم أداء الابتكار داخل المحافظات ومدى مساهمتها في دعم ونشر بيئة الابتكارات التي تساعد على رفع مستوى الكفاءة والتنافسية بين المحافظات في مجال الابتكار المجتمعي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد رمضان، مدير المرصد المصري لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي، أنّ مؤشر عاصمة الابتكار هذا العام يركز على الابتكار الأخضر لاستخدام الموارد الطبيعية، بأدنى مستوى وتوفير نوعية حياة أفضل، ومواجهة تحديات آثار تغير المناخ والتكيف معه، وجرى تصميم مؤشر الابتكار الأخضر، والمرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذي جرى تنفيذه من خلال استبيان عاصمة الابتكار الاخضر، بعد استيفائه من المحافظات بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التنمية المحلية.