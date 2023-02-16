محافظ بورسعيد ينعى الإعلامي محمد غندر: له بصمات واضحة في العمل الرياضي

نعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، ببالغ الحزن والأسى وفاة الإعلامي الرياضي محمد غندر ابن محافظة بورسعيد، مراسل قناة أون سبورت الذي وافته المنية فجر اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وينعم على ذويه بالصبر والسلوان.

بصمات في العمل الرياضي

وأكد محافظ بورسعيد أن الراحل محمد غندر ترك بصمات واضحة في مجال العمل الرياضي، والذي ظل ما يقرب من عشرين عاما مسؤولًا عن تغطية أخبار النادي المصري بعدد كبير من القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة.

وأشار محافظ بوسعيد إلى أننا فقدنا أحد رموز العمل الرياضي ببورسعيد، والمخلص والمجتهد في عمله، والذي كان حريصا على تغطية مباريات النادي المصري لسنوات عديدة.

نواب بورسعيد ينعون محمد غندر

من جانب آخر نعى نواب وأهالي بورسعيد الراحل محمد غندر مؤكدين أنه كان مثلا أعلى للمجتهد في عمله، وعلى رأسهم أحمد فرغلي عضو مجلس النواب ودكتور محمود حسين وحسن عمار.

وقال محمد فاروق المتحدث الإعلامي للنادي المصري علي صفحته بالفيس بوك: «الإعلامي محمد غندر عميد مراسلي القنوات الرياضية المصرية صاحب القلب الطيب والذي ظل لأكثر من عشرين عاما يقوم بتغطية أخبار النادي المصري وغيره من الأندية والمنتخبات والذي عملت معه لعامين في قناة مودرن سبورت حيث كان رحمه الله مشاركا مع الكابتن حسام غويبة في تقديم برنامج مصراوي ، من يعرف محمد غندر بحق يعرف أنه كان مشجعا وفيا للنادي المصري».