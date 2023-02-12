محافظ بورسعيد يشدد على أهمية الالتزام بالتوزيع الجغرافي لطلبة المدارس

شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على أهمية مراعاة التوزيع الجغرافي بين المدارس للطلبة، كما وجه بتوزيع الحلوى والعصائر بين طلاب مرحلة رياض الأطفال، وذلك خلال تفقده لعدد من المدارس اليوم أول أيام الفصل الدراسي الثاني.

شارك في الجولة الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ومحمود بدوي، مدير عام التعليم بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

انطلاق الفصل الدراسي الثاني

وصرحت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، بأن جميع مدارس بورسعيد جاهزة اليوم لاستقبال 181646 طالبا وطالبة لبدء الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى أنه يوجد 162 مدرسة للمرحلة الابتدائية جاهزة لاستقبال 91161 طالبا وطالبة، و556 قاعة جاهزة لاستقبال 18065 طفل بمرحلة رياض الأطفال.

جاهزية مدارس المحافظة للترم الثاني

كما يوجد 116 مدرسة للمرحلة الإعدادية جاهزة لاستقبال 42299 طالبا وطالبة، و41 مدرسة للمرحلة الثانوية جاهزة لاستقبال 15621 طالبا وطالبة ما بين التعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والخاص والدولي، كما يوجد 27 مدرسة للتعليم التجاري والصناعي والزراعي والمزدوج جاهزة لاستقبال 14500 طالب وطالبة.