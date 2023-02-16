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وفاة الممثلة الأمريكية راكيل ويلش عن عمر يناهز 82 عاما

كتب:

هبة أمين
11:26 ص | الخميس 16 فبراير 2023
راكيل ويلش

راكيل ويلش

توفيت راكيل ويلش، ممثلة وعارضة أزياء أمريكية عن عمر ناهز الـ 82 عامًا، وذلك حسبما أكدت وسائل إعلام أمريكية، وتأكيدها أن الوفاة حدثت في الساعات الماضية بعد معاناتها مع المرض لفترة ليست بالطويلة.

من هي راكيل ويلش؟

راكيل ويلش من مواليد شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية 9 سبتمبر عام 1940، ذاع صيتها في هوليود في ستينيات القرن الماضي، ومن أبرز أفلامها (One Million Years B.C)، (Roustabout )، (100 Rifle) .

وفازت بجائزة جولدن جلوب في منتصف السبعينيات في القرن الماضي عن فيلم (The Three Musketeers)، كما فازت بجائزة الإنجاز مدى العمر عن مجمل أعمالها عام 2001.

 

 

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