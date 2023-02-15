مراسل قناة القاهرة الإخبارية: إعادة بناء المناطق المنكوبة في تركيا الشهر المقبل

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، إن عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض ما تزال مستمرة، ويقول الخبراء إنها ستستمر لبضعة أيام أخرى، وربما تحدث معجزات جديدة بانتشال ناجين من تحت الأنقاض، لافتا إلى أن الجهات المعنية ستبدأ إعادة بناء المناطق المنكوبة الشهر المقبل.

وأضاف: «في العديد من المحافظات بدأت بالفعل عمليات رفع الأنقاض رغم أن هناك مطالبات بسحب عينات ودلائل من هذه الأبنية المنهارة للتأكد من مطابقتها للمعايير الهندسية أم لا».

إعادة إعمار المناطق المنكوبة الشهر المقبل

وتابع: «الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه اعتبارا من الشهر المقبل ستبدأ الجهات المعنية في إعادة بناء المناطق المنكوبة ووعد ببناء 30 ألف مسكن كمرحلة أولى».

عمليات البحث والإنقاذ عبر الكاميرات الحرارية

واستطرد: «عمليات البحث والإنقاذ تتم من خلال الكاميرات الحرارية والمسح الأرضي تحت الأنقاض، وإن لم يتم العثور على أشخاص أو حرارة موجودة تحت الأنقاض يكتب على المبنى أنه لا يوجد أي بوادر لحياة تحت الأنقاض، ومعظم فرق الإنقاذ الأجنبية غادرت تركيا، ولا تزال فرق الإنقاذ التركية وبعض الفرق الأجنبية، وكذلك قوات المساعدة والإطفاء وعمال المناجم والجيش والأمن التركي تباشر عملها على أرض الواقع».