ضبط 32 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 542 حكما قضائيا في أسيوط

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرتي مركز وقسم شرطة أبوتيج، وأسفرت جهودها حسب بيان وزارة الداخلية، عن ضبط 32 قطعة سلاح ناري بحوزة 32 متهما لـ19 منهم معلومات جنائية.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 5 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 9 متهمين لـ7 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 542 حكما قضائيا متنوعا، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.