كيف تشاهد مباراة يوفنتوس ونانت الفرنسي اليوم؟.. قناة عربية تنقل اللقاء

كيف تشاهد مباراة يوفنتوس ونانت الفرنسي اليوم؟.. سؤال تكرر بين عشاق كرة القدم، إذ يتلقي الفريقان الليلة ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي، لذا يهتم عشاق الكرة ومشجعي نادي الزمالك خاصة، بمتابعة تلك المباراة لمشاهدة نجم فريقهم السابق مصطفى محمد ونجم نانت الحالي، وهو يلعب أمام فريق كبير مثل يوفنتوس وهل يستمر تألقه مع فريقه في مباراة الليلة أيضًا أم لا.

وفي السطور التالية، نوضح لمحبي الكرة والحارصين على رؤية مصطفى محمد خاصة، كيف تشاهد مباراة يوفنتوس ونانت الفرنسي اليوم؟

كيف تشاهد مباراة يوفنتوس ونانت الفرنسي اليوم؟

ويحل فريق نانت الفرنسي ضيفًا على نظيره يوفنتوس الإيطالي، الليلة في إطار ذهاب دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويمكن مشاهدة مباراة يوفنتوس ونانت الفرنسي الليلة عبر شاشة بي إن سبورت، حيث تذاع المباراة عبر قناة beIN sports 1 HD premium بصوت المُعلق الرياضي محمد بركات.

تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD مشفرة.

وتنطلق مباراة يوفنتوس الإيطالي ونانت الفرنسي في الدوري الأوروبي الليلة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وأشاد أنطوان كومبوار، المدير الفني لفريق نانت الفرنسي، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، قبل مباراة الليلة، بالمهاجم المصري مصطفى محمد، مؤكدًا أنه طالما يعول عليه في المباريات المهمة.