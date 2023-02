صرخة هيستيرية لمدرب يوفنتوس بعد تضييع «دي ماريا» فرصة هدف (فيديو)

صرخة ربما وصل صداها في أرجاء العاصمة الإيطالية، خلال لقاء يوفنتوس ولاتسيو في الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، حيث أطلق المدرب ماسيميليانو أليجري صرخات هيستيرية قبل نهاية اللقاء بثوان، عند تضييع المهاجم آنخيل دي ماريا، فرصة هدف، وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مُحققًا رواجًا وتفاعلًا كبيرًا.

«أليجري» ظهر بعد تضييع الفرصة الأخيرة ليوفنتوس، حين مرر «دي ماريا» الكرة لزميله مويس كين، فضاعت وذهبت للفريق الخصم، وظهر مُلوحًا بيده ويحرك رأسه بطريقة سريعة ويصرخ بهيستيرية، ثم توجه مباشرة إلى غرفة خلع الملابس، خلال بطولة كأس إيطاليا.

Allegri's reaction to Di Maria from another angle



@chiccochiesa pic.twitter.com/CPAECTJ0ep