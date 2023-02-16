القبض على شخص بتهمة غسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على شخص لاتهامه بغسل 10 ملايين جنيه حصيلة الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ووفق بيان وزارة الداخلية، فإنه استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة» بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

المتهم حاول غسل بشراء العقارات

وذكر البيان، أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق «شراء العقارات – تأسيس الشركات - شراء السيارات»، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وبحسب بيان الداخلية، فإنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات محلية أجنبية حصيلة نشاطه الإجرامي، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.