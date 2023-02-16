معهد أمراض النبات يوجه نصائح للمزارعين: اتباع السياسة الصنفية يزيد الإنتاجية

قال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد أمراض النبات، إن معهد أمراض النباتات، بحثي إرشادي إنتاجي، وهدفه إنتاج منتج زراعي خالي من الأمراض وآمن صحيا وقابل للتصدير في إطار المحافظة على البيئة من التلوث إلى جانب منع دخول أي مسببات مرضية جديدة وتقليل تكلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن المعهد يوجه نصائح للمزارعين بصورة دورية لرفع معدلات الإنتاجية.

أقسام وتخصصات معهد أمراض النبات

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «DMC»، أن المعهد يتكون من 17 قسما، بينها 7 أقسام عامة تعمل حول دراسة «التريماتودا والبكتيريا والفطريات والفيروسات وأمراض البذور»، إلى جانب المكافحة المتكاملة، أما الـ 10 أقسام المتخصصة فتعمل على جميع أنواع المحاصيل الاستراتيجية مثل أمراض القمح والذرة والمحاصيل السكرية والخضراوات.

وحدة التنبؤ بالأمراض

وأشار إلى أن وحدة التنبؤ بالأمراض أكثر الوحدات أهمية في معهد أمراض النبات خاصة في موسم الشتاء والتنبؤ بأمراض القمح أبرزها أمراض الأصداء الثلاثة سواء الأصفر أو الأسود أو البرتقالي ومرض البياض الدقيقي، موجهًا عدة نصائح للمزارعين بينها أهمية زراعة الأصناف طبقا للسياسة الصنفية التي تضعها وزراة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهذا من أهم الإجراءات الوقائية.

وأوضح مدير معهد أمراض النباتات، أن كل منطقة سواء وجه بحري أو قبلي لها أصناف محددة، فمثلا إذا تم زراعة أصناف وجه قبلي في مناطق الوجه البحري تكون أكثر حساسية وعرضة للإصابة، وبالتالي يُصاب بالصدأ.