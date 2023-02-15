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وزارة الزراعة الأمريكية: مصر نجحت في تقليص فاتورة استيراد زيت الطعام

كتب:

محمد الدعدع
04:39 م | الأربعاء 15 فبراير 2023
زيوت الطعام

زيوت الطعام

نجحت مصر في تقليص فاتورة وارداتها من البذور الزيتية، بدعم من التوسع في الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة وفول الصويا.

4.35 مليون طن في فبراير

وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، خفضت مصر من واردات البذور الزيتية من 4.97 مليون طن متري في العام 2019-2020 إلى 4.35 مليون طن متري بحلول فبراير 2023.

4300 طن فول صويا

يشير أحدث تقرير صادر عن الوزارة الأمريكية بعنوان: «البذور الزيتية: الأسواق العالمية والتجارة»، إلى أن ثبات فاتورة واردات مصر من الزيوت النباتية للشهر الثاني على التوالي عند 1.9 مليون طن متري، وتضمنت تراجعاً في واردات بذور زيت فول الصويا لمستوى 4300 طن في فبراير 2023، من 4870 بنهاية العام 2021-2022، بسبب اتساع الإنتاج المحلي.

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية، ارتفاع واردات مصر من زيت النخيل إلى 1250 ألف طن في فبراير الحالي من 1195 طن بحلول نهاية العام المالي الماضي.

ارتفاع الأسعار عالمياً

قالت الوزارة، إن الحرب في أوكرانيا أثرت على أسعار الزيوت النباتية العالمية بسبب الوجود الكبير لكل من أوكرانيا وروسيا في سوق الزيوت النباتية، وارتفع زيت النخيل وفول الصويا إلى مستويات تجاوزت 1800 دولار للطن بعد الغزو الروسي، في أوائل مارس 2022.

سعر زيت النخيل

وأشارت إلى أن السياسات الحكومية في إندونيسيا، أكبر مصدر لزيت النخيل في العالم المتمثلة في تقييد الصادرات في يناير 2022 عبر زيادة رسوم التصدير لتغطية التزامات السوق المحلية، دفعت الأسعار ارتفاعاً، قبل أن تتراجع مرة أخرى عن معظم قيود تصدير زيت النخيل مما أدى إلى انخفاض حاد في سعر الزيت.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.