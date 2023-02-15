وزارة الزراعة الأمريكية: ارتفاع إنتاج مصر من القمح والذرة والفول في 2023

قدَّرت وزارة الزراعة الأمريكية، ارتفاع إنتاج مصر من القمح لـ9.80 مليون طن متري بحلول فبراير 2023، من 8.90 مليون طن في موسم 2021، وقالت إن محاصيل الحبوب الخشنة في مصر سترتفع لـ8.30 مليون طن متري من 7.24 مليون في 2021.

ارتفاع إنتاج مصر من الذرة

وتوقعت وزارة الزراعة الأمريكية في أحدث تقاريرها فبراير 2023، ارتفاع إنتاج مصر من الذرة لـ7.44 مليون طن في فبراير 2023 من 6.40 في 2021، بالإضافة إلى الذرة الرفيعة التي سيرتفع إنتاجها لـ750 ألف طن من 730 ألف طن قبل نحو عامين.

تراجع طفيف في إنتاج الأرز

أما محصول الأرز، فتشير وزارة الزراعة الأمريكية، إلى تراجع طفيف في إنتاجه بمصر، لمستوى 3.6 مليون طن من 4 ملايين طن في 2021، في حين سيرتفع إنتاج القطن لـ130 ألف طن من 70 ألفاً في 2021، مع استقرار إنتاج الفول عند 210 ألف طن، وقالت وزارة الزراعة الأمريكية، إن محصول مصر من بذور عباد الشمس سيرتفع لـ30 ألف طن من 20 ألف قبل عامين.