متحدث الزراعة لـ أحمد موسى: بعض التجار يستغلون الأزمة ويرفعون الأسعار

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن اتخاذ الحكومة خطوات جادة لمعالجة أزمة الأعلاف، مؤكدًا أن الأسبوع الأخير شهد الإفراج عن نحو 199 ألف طن أعلاف ليصل الإجمالي حاليا لـ2.5 مليون طن خامات أعلاف من المواني، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في الإفراجات عن الأعلاف بالتنسيق بين البنك المركزي والجمارك، للإفراج عن البضائع في المواني.

بعض التجار يستغلون الأزمة ويرفعون الأسعار على المواطن

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن بعض التجار يستغلون الأزمة، ويرفعون الأسعار على المواطن، مضيفا أنه تم ضبط حالات إخفاء لأعلاف من بعض التجار.

الوزارة مستمرة في ضبط محتكري الأعلاف

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة مستمرة في ضبط محتكري الأعلاف ومن يرفعون أسعارها بدون مبرر، مشددا على ضرورة تحمل الجميع المسئولية في ضبط الأسعار.

وأكد «القرش»، أن الدولة تحفز المزارع بتقديم أسعار مناسبة للمحاصيل الزراعية، فضلا عن تنفيذ مشروعات عملاقة لتوفير فرص استثمارية.