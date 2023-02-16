وضع حجر أساس مصنع الثلج وأول حلقة سمك بتكلفة 32 مليون جنيه بالطور

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنشاء أول حلقة للسمك بمدينة طور سيناء حيث يجري إقامة مركز لتجميع الأسماك بجوار ميناء الصيد البحري، خاصة أن المحافظة تطل على سواحل بطول 600 كيلومتر ولا يوجد حلقة للسمك.

توزيع 70 طن أسماك على منافذ البيع

أضاف أن المحافظة قامت بتوزيع ما يقرب من 70 طنا من أسماك الشنشولا علي منافذ البيع بأسعار تترواح بين 6 إلى 8 جنيهات للكيلو، وتملك مقومات لمضاعفة الثروة السمكية في المحافظة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، الدكتورة غادة شلبي نائبة وزير السياحة بمحافظة جنوب سيناء لتفقد عدد من المشروعات الزراعية والإنتاجية بطور سيناء.

مركز تجميع الأسماك

قال اللواء خالد فودة إنه جرى وضع حجر أساس أول مركز لتجميع الأسماك في محافظة جنوب سيناء على مساحة 4000 متر مربع، بتكلفة تقدر بنحو 22 مليون جنيه، مشيرا إلى أن مركز تجميع الأسماك عبارة عن حلقة سمك ويستطيع المواطن الشراء منه.

أضاف أنه في المستقبل سوف يجري تطوير المنطقة لإقامة مجموعة من المطاعم بحوار الحلقة أسوة بحلقة السمك ببورسعيد.

وقال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة إن حلقة للسمك ستكون نموذجا في التنظيم والإدارة والتشغيل وتستغرق فترة إنشائها عام واحد فقط في المرحلة الأولى، أما مصنع الثلوج فمدة التنفيذ 6 شهور فقط.

مصنع الثلج

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لـ«الوطن» إنه جرى وضع حجر أساس مصنع بلاط الثلج على مساحة 2500 متر مربع بتكلفة تقدر بنحو 10 ملايين جنيه، بطاقة إنتاجية 1023 بلاطة يوميا، 341 بلاطة كل 8 ساعات.

وتابع أن مصنع الثلج القديم موجود ويعمل بعد إجراء عمليات الصيانة له.