محافظ جنوب سيناء: خطة لزيادة الاستثمارات السياحية في شرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تملك فرصًا استثمارية كبيرة في كافة المجالات خاصة في القطاع السياحي، موضحاً أنه جرى وضع خطة لعرض فرص الاستثمار على المستثمرين سواء أجانب أو عرب.

وقال خالد فودة إن هناك مشروعًا يجري دراسته حاليا وهو إقامة أول منتجع عائم في مدينة شرم الشيخ لجذب نوع محدد من السياح يفضل الطبيعة والهدوء خاصة أن شرم الشيخ أصبحت مدينة خضراء.

جاء ذلك خلال لقاء الذي عقده المحافظ بمدينة شرم الشيخ مع لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، خلال زيارة اللجنة إلى جنوب سيناء لتفقد الأوضاع وبحث آليات العمل على زيادة حركة السياحة الوافدة.

تشجيع الفنادق والسياح

أكدت نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب أن القيادة السياسية تسعى حاليا لجذب استثمارات إلى مصر في كل المجالات وبخاصة في القطاع السياحي الذي كان يمثل جزءا كبيرا من الدخل القومي لمصر، مشيرة إلى أن مدينة شرم الشيخ من أفضل المناطق السياحية في العالم حيث تملك مقومات متفردة لا توجد في مناطق أخرى.

وطالبت نورا علي بضرورة استغلال هذه المقومات بهدف جذب السياح وتعظيم الاستفادة مما تملكه مدينة السلام، موضحة أن عودة السياحة تحتاج إلى توحيد الصفوف بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.

وأشارت إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت بالسلب علي حركة السياحة بشرم الشيخ، مشددة على ضرورة وضع مخطط لجذب السياحة الإنجليزية مرة أخرى عن طريق عمل حزم تشجيعية للسياح وشركات السياحة لتعويض آثار تراجع أعداد السياح الروس والأوكران.

واقترحت تقديم حزم تشجيعية للفنادق وتفعيل مبادرات دعم الفنادق المتعثرة لدعمها للاستمرار في القيام بعملها.

شرم الشيخ مدينة خضراء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن شرم الشيخ أصبحت مدينة خضراء قبل قمة المناخ نوفمبر 2022، ويجري تنفيذ عدة مشروعات للانتهاء من تحويلها إلى أول مدينة رقمية تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أنه جرى تطوير البنية التحتية بالكامل وجار الآن عمل مخطط خاص للمرافق الحيوية بشرم الشيخ، مضيفاً أنه جار إنشاء محطة معالجة مياه تنتج 30 ألف متر مكعب يوميا، لمعالجة ندرة المياه، وتم عمل 15 ميدانا جديدا بتكلفة 50 مليون جنيه تحملها رجال الأعمال.

حضر اللقاء اللواء أحمد سرحان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء، والنائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب عن مدن خليج العقبة، والنائب جيفارا الجافي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة جنوب سيناء، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، ومديري مطار شرم الشيخ، والسياحة، وتنشيط السياحة بالمحافظة، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بشرم الشيخ.